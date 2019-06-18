طالب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين بحق أبناء الطائفة العلوية في التعيينات المرتقبة، خصوصاً في الهيئات والمناصب الشاغرة التي هي اساساً من حصة الطائفة العلوية. وذكّر بحق الطائفة العلوية بالنسبة لمراكز الفئة الأولى، بمديرين عامين إثنين، بينما الآن لا يوجد إلا مدير عام واحد.
أما بالنسبة للتعيينات في الهيئات فاعتبر حسين ان إذا لم يتم تعيين أبناء الطائفة العلوية ضمن كل الهيئات، فعلى الأقل يجب أن يعينوا ضمن هيأتين أو ثلاث على الأقل. ولجهة المراكز الشاغرة في مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي ومرفأ طرابلس، لفت الى وجود مركزين شاغرين للأعضاء من حق أبناء الطائفة العلوية، إذ إن المركز في المرفأ شاغر منذ عام ٢٠٠٥ والمركز في المعرض شاغر منذ اكثر من سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين: للطائفة العلوية الحق بالتعيينات المرتقبة في الهيئات والمناصب الشاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.