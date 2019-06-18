مصطفى حسين: للطائفة العلوية الحق بالتعيينات المرتقبة في الهيئات والمناصب الشاغرة

طالب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ بحق أبناء ​الطائفة العلوية​ في ​التعيينات​ المرتقبة، خصوصاً في الهيئات والمناصب الشاغرة التي هي اساساً من حصة الطائفة العلوية. وذكّر بحق الطائفة العلوية بالنسبة لمراكز الفئة الأولى، بمديرين عامين إثنين، بينما الآن لا يوجد إلا مدير عام واحد.

أما بالنسبة للتعيينات في الهيئات فاعتبر حسين ان إذا لم يتم تعيين أبناء الطائفة العلوية ضمن كل الهيئات، فعلى الأقل يجب أن يعينوا ضمن هيأتين أو ثلاث على الأقل. ولجهة المراكز الشاغرة في مجلس إدارة معرض ​طرابلس​ الدولي و​مرفأ طرابلس​، لفت الى وجود مركزين شاغرين للأعضاء من حق أبناء الطائفة العلوية، إذ إن المركز في المرفأ شاغر منذ عام ٢٠٠٥ والمركز في المعرض شاغر منذ اكثر من سنة.