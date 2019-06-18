اشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى ان "المستوطنة الصهيونية الموسومة "ترامب" التي شُيّدت حديثاً في مرتفعات الجولان المحتلة، ستتحول بسواعد المقاومة الفلسطينية الى مقبرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
واكد عبداللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الجولان نهاية المطاف لنتانياهو".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: مستوطنة ترامب بالجولان ستتحول بسواعد المقاومة الفلسطينية لمقبرة نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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