عبداللهيان: مستوطنة ترامب بالجولان ستتحول بسواعد المقاومة الفلسطينية لمقبرة نتانياهو

اشار المستشار الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​ الى ان "المستوطنة الصهيونية الموسومة "ترامب" التي شُيّدت حديثاً في مرتفعات ​الجولان​ المحتلة، ستتحول بسواعد ​المقاومة الفلسطينية​ الى مقبرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​".

واكد عبداللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الجولان نهاية المطاف لنتانياهو".