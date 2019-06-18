بعدما أوقفت "​شعبة المعلومات​" في ​قوى الأمن الداخلي​ اللبنانية، مواطناً سورياً متهماً بأنه كان في مرحلة الإعداد والتحضير لعمليات إرهابية تستهدف كنائس يرتادها مسيحيون، وحسينيات يرتادها ​الشيعة​، لصالح تنظيم "داعش"، وذلك على غرار مهاجم ​سريلانكا​، وذلك قبل أن يقوم بأي خطوة عملية، كشفت مصادر أمنية ل​صحيفة الشرق الأوسط​، أن الرجل "كان مراقَباً منذ وقت طويل"، وكان رجال الأمن يتابعونه "مثل ظله"، ووثّقوا اتصالاته وتحرّكاته، ولاحظوا ازدياد حماسته للقيام بأعمال إرهابية بعد هجمات سريلانكا، قبل توقيفه في اليوم الأخير من إجازة عيد الفطر الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الشرق الاوسط":السوري الذي كان يحضر لعمل ارهابي يستهدف كنائس كان مراقبا من المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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