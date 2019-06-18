النشرة: إمتحانات الثانوية العامة انطلقت بفروعها الأربعة في الجنوب

بدأت في ​محافظة النبطية​ صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة وبلغ عدد المرشحين 3058 وتوزعوا كما يلي علوم عامة " 410 "، علوم حياة " 1054 "، اجتماع و​اقتصاد​ 1421 "، واداب وانسانيات " 173 "، وبلغ عدد المراكز 14 في المحافظة و8 في النبطية .

وتولت عناصر من ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ توفير الحماية لكافة المراكز وجال رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية الاستاذ أكرم ابو شقرا على مركزي الامتحانات في النبطية وهما مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية ومدرسة ​سمير كريكر​ الرسمية وتفقد سير الامتحانات ووصف الاجواء بأنها طبيعية وان الامتحانات تجري بهدوء ولم تُسجل اية حادثة لوجستية.

كما انطلقت الامتحانات في مدينة صيدا، وسط اجواء هادئة وطبيعية واجراءات امنية اتخذها عناصر الجيش قوى الامن الداخلي فِي محيط وعند مداخل المراكز.

ويمتحن الطلاب للمرة الاولى تحت عدسات كاميرات المراقبة داخل الصفوف، وقد بلغ عدد المرشحين على صعيد الجنوب ٤٨٧٤ طالبا وطالبة، يتوزعون على ٢٥ مركزا: صيدا ١١ مركز ، صور ١١ مركز، وفِي الزهراني ثلاث مراكز، فيما بلغ عدد المرشحين في صيدا ١٨٥٨ طالب وطالبة توزعوا على ١١ مركز واحد منهم مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتمد مدرسة الإصلاح الرسمية في صيدا غرفة عمليات للتنسيق بشكل مباشر مع وزارة التربية حول سير الامتحانات الرسمية .