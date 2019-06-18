ترامب: قد أقوم بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها".
وفي حديث لمجلة "التايم"، اوضح ترامب انه "قد يقوم بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
ورداً على سؤال حول اللجوء إلى عمل عسكري لحماية إمدادات النفط الدولية، قال ترامب: "أفضل أن أبقي علامة استفهام حول ذلك"، معتبرا ان "الهجمات على ناقلات النفط كانت محدودة وصغيرة جداً حتى الآن". ولفت الى ان خليج عمان أقل أهمية استراتيجياً للولايات المتحدة مما كان عليه في السابق.
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