خارجية الصين تحذّر من عواقب الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، من إعلان الولايات المتحدة نشر ألف جندي إضافي في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر مع إيران قد يفتح الباب أمام كل الشرور في العالم.
وحض وزير الخارجية، طهران على عدم التخلي "بهذه السهولة" عن الاتفاق النووي بعدما أعلنت طهران أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتباراً من 27 حزيران الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق.
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