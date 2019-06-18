خارجية الصين تحذّر من عواقب الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط

حذّر وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​، من إعلان ​الولايات المتحدة​ نشر ألف جندي إضافي في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر مع ​إيران​ قد يفتح الباب أمام كل الشرور في ​العالم​.

وحض وزير الخارجية، ​طهران​ على عدم التخلي "بهذه السهولة" عن ​الاتفاق النووي​ بعدما أعلنت طهران أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتباراً من 27 حزيران الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق.