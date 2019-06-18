ابو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: قمة البحرين إستفزاز للمسلمين

أكد السفير ​هيثم أبو سعيد​، المفوض بالشرق الأوسط للجنة الدولية ل​حقوق الانسان​ ورئيس وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان، أن ​الدولة الفلسطينية​ هي دولة عربية محتلة عاصمتها ​القدس​ الشريف احتلتها ​إسرائيل​ بالقوة العسكرية وأن عدم الاعتراف بتلك الحقيقة، هو خطأ جسيم وأي قرار تتخذه ​الولايات المتحدة​ الاميركية او إسرائيل فى ذلك الشأن مرفوض تماما وسيجسد خطورة شديدة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها .

وأعرب أبو سعيد عن أسفه الشديد حيال استضافة دولة ​البحرين​ لورشة عمل ​المنامة​ التى أعلنت إسرائيل رسميا حضورها واتهمت ​السلطة الفلسطينية​ بأنها تبذل مجهودا فى عرقلتها، مشددا على أن هذا المجهود حق غير شرعي، ويرفضه العرب تماما وأن الشعوب العربية ترفض تماما استضافة ورشة المنامة بدولة البحرين .