أكد السفير هيثم أبو سعيد، المفوض بالشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان ورئيس وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان، أن الدولة الفلسطينية هي دولة عربية محتلة عاصمتها القدس الشريف احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية وأن عدم الاعتراف بتلك الحقيقة، هو خطأ جسيم وأي قرار تتخذه الولايات المتحدة الاميركية او إسرائيل فى ذلك الشأن مرفوض تماما وسيجسد خطورة شديدة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها .
وأعرب أبو سعيد عن أسفه الشديد حيال استضافة دولة البحرين لورشة عمل المنامة التى أعلنت إسرائيل رسميا حضورها واتهمت السلطة الفلسطينية بأنها تبذل مجهودا فى عرقلتها، مشددا على أن هذا المجهود حق غير شرعي، ويرفضه العرب تماما وأن الشعوب العربية ترفض تماما استضافة ورشة المنامة بدولة البحرين .
كانت هذه تفاصيل خبر ابو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: قمة البحرين إستفزاز للمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.