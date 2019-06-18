روحاني: أميركا أرادت عزلنا دوليا لكنها فشلت وإيران لن تشن حربا على أي دولة

اشار الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ الى ان "ضغوط الأعداء ضدنا زادت وردود فعلنا أيضاً زادت، ونهاية هذا الطريق هي انتصار الشعب ال​إيران​ي، وعلينا أن نثبت لأولئك الذين لا يريدون الخير لإيران بأننا قادرون على مواجهة ضغوطهم".

واوضح روحاني في كلمة له خلال تدشينه صالة "السلام" الذكية في مطار الإمام الخميني في طهران، ان "​أميركا​ أرادت عزلنا دولياً لكنها فشلت وتواصلنا مع دول العالم هو تواصل جيد"، ولفت الى ان "الجميع بات يعلم أن أعداءنا هم من ينكثون العهد وليس إيران وهذه قضية تاريخية مهمة جداً بالنسبة لبلدنا".

واكد الرئيس الإيراني ان إيران لن تشن حربا على أي دولة، وشدد على ان الممرات الجوية والبرية والبحرية الايرانية هي من أكثر الممرات أمناً في العالم.