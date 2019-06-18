12 قتيلا على الأقل و134 جريحا في زلزال في جنوب غرب الصين

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بكين: ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين الإثنين ما أسفر عن مقتل12 شخصا على الأقل وجرح 134 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وقامت السلطات بإيواء أكثر من أربعة آلاف شخص بعد الزلزال الذي دمر أو الحق أضرارا بأكثر من عشرة آلاف مسكن في مدينة يبين التي يبلغ عدد سكانها حوال 5,5 ملايين نسمة.

وعرض التلفزيون الوطني لقطات لرجال إنقاذ ينتشلون أحد الضحايا من أنقاض منزل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنّ رجال الإنقاذ هرعوا إلى المناطق المتضرّرة القريبة من مركز الزلزال الذي حُدّد خارج مدينة يبين.

وقال مسؤولون محليّون للوكالة إنّ الوفيات والإصابات سُجّلت جميعها في مقاطعتي تشانغنيغ وغونغشيان.

وأوضحت السلطات أن أكثر من مئة ألف شخص "تأثروا" بالزلزال.

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ووقع الزلزال حوالى الساعة 22,55 (14,55 ت غ) على عمق 16 كيلومتر، وفق مركز الزلازل الصيني.

وقالت وكالة الصين الجديدة إننظام الإنذار أطلق قبل عشر ثوان فقط من وقوع الهزة، موضحة أن إنذارا يسبق الزلزال بثلاث ثوان فقط يمكن أن يخفض عدد الضحايا بنسبة 14 بالمئة.

وتبعت الزلزال أكثر من ستين هزة ارتدادية كان أشدّها بعد 40 دقيقة وبلغت قوّتها 5,1 درجات.

وقالت الوكالة إنّ أحد الفنادق القريبة من مركز الزلزال انهار، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات نجمت عن هذا الحادث. كما ظهرت تشقّقات في العديد من الطرق السريعة في المنطقة.

وتمّ إرسال أكثر من 300 رجل إطفاء إلى مكان الحادث، إضافة إلى خمسة آلاف خيمة و عشرة آلاف سرير قابل للطيّ ولوازم أخرى للطوارئ.

وتضرب زلازل باستمرار منطقة سيتشوان حيث خلّف زلزال عنيف بلغت قوّته 7,9 درجات 87 ألف قتيل ومفقود عام 2008.