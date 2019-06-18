أردوغان: لا يمكن أن نجتمع بقتلة مرسي أبدا وهذه الوفاة دليل على الاضطهاد الذي يتعرض له المصريين

مباشرة بعد إذاعة خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوصف مرسي بالشهيد الذي فقد حياته في سبيل قضية آمن بها، مقدما التعازي في وفاته.

وقال أردوغان، في حديثه لوسائل إعلام، أمس الاثنين، بمدينة اسطنبول، إن مرسي المحكوم بالإعدام لفظ أنفاسه الأخيرة ظلما في قاعة المحكمة، معتبرا أن هذه الوفاة “دليل بين على الاضطهاد الممارس عليه وعلى الشعب المصري”.

ووجه أردوغان رسالة شديدة اللهجة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال “لم نجتمع حتى اليوم بقتلة مرسي ولا يمكن أن نلتقيهم أبدا”، مضيفا أنه “يمكن للظالمين أن يسعوا لقتل المظلومين أو حتى يمكن أن يكونوا وسيلة في استشهادهم بقتلهم، ولكن لا يستطيعون المساس بمجد نضالهم أبدا”.

ورغم تصريحه المقتضب، عاد أردوغان للحديث عن صداقته بالرئيس المصري الستبق، مشيرا إلى أن مرسي برز ضمن حركة الإخوان المسلمين في نضاله الديمقراطي، ومشددا على أن التاريخ لن ينسى الظالمين الذين زجوا به في السجن وهددوه بالإعدام وتسببوا في استشهاده.