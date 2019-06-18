نيمار في طريق عودته إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن بيني زاهافي الوكيل المسؤول عن انتقال النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، يشرف على صفقة لإعادته إلى الدوري الإسباني من جديد.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن زاهافي المقرب من عائلة نيمار منذ أن كان لاعبًا في سانتوس، بدأ محادثات مع الأطراف المهتمة بعودة نيمار لإسبانيا.

وجاء ذلك بعد تعليقات ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، حول عدم رغبته في مزيد من الدراما أو المغنيات في غرفة الملابس، ليفتح الباب أمام نيمار لمغادرة نادي العاصمة الفرنسية.

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وبحسب التقارير، فإن برشلونة يعتبر أحد أبرز الأطراف المهتمة بضم نيمار، وقد تتسبب صداقة اللاعب القوية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، في حسم عودته لكامب نو من جديد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن برشلونة سيكون الحل الأفضل لجميع الأطراف.

ولا يستبعد برشلونة إجراء صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات نيمار، في ظل حاجته إلى خفض قيمة الصفقة.