يوفنتوس يعود للمنافسة على ضم دي ليخت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، بعد لقاء بين رئيس الفريق بافيل نيدفيد ووكيل اللاعب.
وبحسب ما نقلته صحيفة "توتوسبورت"، فإن دي ليخت يستعد حاليًا لحسم وجهته المقبلة، حيث كان على وشك الانتقال لباريس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة الماضية، لكن يوفنتوس عاد ودخل السباق من جديد.
ويعتبر دي ليخت هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، ولكن يبدو أن السباق انحصر بين ثلاثة أندية فقط وهي سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة، على الرغم من تراجع الأخير نسبيًا عن الاهتمام باللاعب، بعد تردده في التواجد داخل كامب نو.
وكان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قد أخبر دي ليخت برغبته في الانضمام إلى جواره بقميص السيدة العجوز، وذلك عقب مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وقاد دي ليخت فريقه أياكس لتحقيق الثنائية المحلية، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية.
ويسعى يوفنتوس لترميم خط دفاعه، خاصة بعد اعتزال أندريا بارزالي، وتقدم الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي في العمر.
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