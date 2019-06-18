الان تتابع «ألوية العمالقة» تقتل عشرات الحوثيين في البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
أعلن الجيش اليمني مقتل العشرات من الحوثيين، في مواجهات بين الجانبين، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
وقالت ألوية العمالقة في بيان وفق موقع نيوز يمن، إن العشرات من الحوثيين، قتلوا في مواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء الرابع عمالقة، وذلك في جبهة حبج، بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.
وقال العقيد يوسف البارق، القيادي الميداني في اللواء الرابع عمالقة، إن قناصة قوات العمالقة، قتلوا أيضاً ما لا يقل عن 18 حوثياً في الجبهة ذاتها في اليومين الماضيين.
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