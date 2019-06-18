الان تتابع محمد مرسي يوارى الثرى بحضور أسرته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:
ووري الرئيس المصري السابق محمد مرسي الثرى فجر الثلاثاء في القاهرة من دون مراسم تشييع بعد ساعات من وفاته عن 67 عاما بعد ظهر امس الإثنين أثناء حضوره جلسة محاكمة في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.
وقال محامي الرئيس السابق عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس إن مرسي “تم دفنه بحضور أسرته في مدينة نصر في القاهرة بعد تادية صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر في مستشفى سجن طرة” حيث نقل عقب وفاته أثناء حضورة إحدى جلسات محاكمته.
وكان النائب العام المصري نبيل صادق ذكر في بيان أنّ النيابة العامة أخطرت بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قوى أجنبية.
وأوضح أن مرسي طلب الكلمة أثناء الجلسة وتحدث بالفعل لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين في القفص سقط مغشياً عليه ونقل على الفور الى المستشفى حيث تبيّن وفاته.
وأكد البيان أنّ مرسي وصل متوفياً إلى المستشفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة (14،50 ت غ).
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مرسي يوارى الثرى بحضور أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.