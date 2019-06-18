شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

هدد برنامج الغذاء العالمي الحوثيين بتعليق المساعدات الغذائية تدريجيا في صنعاء، إذا لم يحصل على ضمانات بعدم تحريف مسار المساعدات الغذائية، وذلك بمهلة حتى 20 يونيو.

واتهم المدير التنفيذي للبرنامج في صنعاء قيام الحوثيين بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام مليشياتهم.

وأوضحت رسالة المدير التنفيذي، أن التعليق لا يشمل تطعيمات وغذاء الأطفال والنساء.

يذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في صنعاء يحاول منذ 12 شهراً الحصول على تعهد خطي من الحوثيين لتغيير سلوكهم لكن دون جدوى، ما استدعى إلى إحاطة مجلس الأمن بخطورة الموقف الإنساني.