يعقوب: المسرحية التي لا تنتهي هي استمرار البطولات الوهمية على حساب شعب لبنان

واشار رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب الى انه "لو ابقي في الموازنة بند 2 او 3 % على بعض المستوردات من الخارج ودفع منها 35% لدعم الانتاج الوطني لكان توازن الاقتصاد الانتاجي تعدل للمرة الاولى على حساب الاقتصاد الريعي".
ولفت يعقوب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المسرحية التي لا تنتهي هي استمرار البطولات الوهمية على حساب شعب لبنان.
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