يعقوب: المسرحية التي لا تنتهي هي استمرار البطولات الوهمية على حساب شعب لبنان

واشار رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ الى انه "لو ابقي في ​الموازنة​ بند 2 او 3 % على بعض المستوردات من الخارج ودفع منها 35% لدعم الانتاج الوطني لكان توازن ​الاقتصاد​ الانتاجي تعدل للمرة الاولى على حساب الاقتصاد الريعي".

‏ولفت يعقوب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المسرحية التي لا تنتهي هي استمرار البطولات الوهمية على حساب شعب لبنان.