روكز: الهدف الأول من التعديلات هو خفض عجز الموازنة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن "الهدف الأول من التعديلات هو خفض عجز الموازنة والبنود التي تسقط تعتبر مجحفة بحق الناس"، معتبرا ان "كل فريق يقوم بعمله والـ2% على السلع المستوردة تطال كل الطبقات بشكل كبير لذلك تم رفضها".
وفي حديث اذاعي رأى روكز أن "الوضع يتطلب تضامناً حكومياً وسياسياً ونتمنى أن يكون لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل قد طوى صفحة من السجالات والمحاصصة".
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