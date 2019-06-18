مصادر للجمهورية: إتهام لبنان بسوء معاملة النازحين السوريين مرفوض

لفتت مصادر معنية بملف النازحين عبر صحيفة "الجمهورية" الى أنه "حتى الآن لم نتلق تأكيداً رسمياً من قِبل السلطات السورية حول الدعوة الى الاضراب في ​سوريا​ لمدة ثلاثة ايام، وذلك احتجاجاً على الإجراءات القاسية من قِبل الحكومة ال​لبنان​ية بحق النازحين، كما بسبب عنصرية ​الشعب اللبناني​ في التعامل مع ​الشعب السوري​"، مشددة على أن "إتهام لبنان بسوء معاملة ​النازحين السوريين​ مرفوض، ولا يعبّر ابداً عن حقيقة الواقع والرعاية التي يقدّمها لهؤلاء النازحين".

وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من أن يكون هذا الاتهام "سياسياً، ومن شأنه أن يزرع تعقيدات في قلب هذا الملف، علماً انّ السلطات اللبنانية، تولي هذا الملف اولوية كاملة، إن لناحية تقديم التسهيلات اللازمة للنازحين في اماكن تواجدهم، او من خلال تسهيل عودتهم الى بلادهم، والتي تتولّى تنسيقها بشكل دوري ​المديرية العامة للأمن العام​".