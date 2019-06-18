قاسم هاشم: رسم 2 بالمئة لن يدعم الصناعة انما سيزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة

اعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفض الكتلة الضرائب التي تستهدف الناس وتحمله أعباء إضافية ورأى أن رسم 2 بالمئة لن يدعم ​الصناعة​ انما سيزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة وكل اللبنانيين.

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