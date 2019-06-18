النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية جنوبا وصولا الى البقاع الغربي

اشار مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، الى ان ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من نوع "ام كا" من دون طيار خرقت الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ منذ ساعات الفجر الاولى طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق قرى وبلدات منطقتي ​العرقوب​ وحاصبيا امتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​، لتنكفئ بعدها غربا لمرتفعات برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​.

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