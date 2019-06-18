عقيص: حان الوقت للقيام بتعيينات مبنية على الجدارة

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "هناك متسع من الوقت للقيام بتعديلات في الموازنة"، لافتا الى أننا "نشرع موازنة لـ6 أشهر وكل الكتل النيابية في لجنة المال وجودها فاعل ويتم خلال الاجتماعات القيام ببعض البدائل المفيدة".
وفي حديث اذاعي شدد عقيص على ان "حزب القوات عبّر عن موقفه بوضوح والذي يؤكد أنه حان الوقت للقيام بتعيينات مبنية على الجدارة وليس على المحسوبيات".
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