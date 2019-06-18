ستريدا جعجع: الجمهوريّة القويّة تقوم على مبدأ الإستمراريّة

اشارت النائب ​ستريدا جعجع​ إلى ان "النضال ليس قراراً يتخذه الإنسان عندما يشاء وإنما هو نابع من دافع داخلي يشعر به ويحضّه على العمل ليل نهار وبشكل دؤوب من أجل قضيّة يؤمن بها بكل جوارحه"، معتبرة ان "نضالي بوجه النظام السوري في لبنان خلال فترة اعتقال رئيس القوات سمير يستمر اليوم كما هو إنما تحوّل إلى إطار آخر لأن القضيّة المركزيّة الأساس بالنسبة لنا هي الإنسان".

وفي حديث صحافي اكدت جعجع انه "كان لدي حلم كبير ل​قضاء بشري​ قمت بتحويله إلى مشروع كامل متكامل عندما وصلت إلى سدّة المسؤوليّة في العام 2005 أي منذ 14 عاماً. فعندما وصلنا إلى المسؤوليّة كان هذا القضاء في حالة يرثى لها على الصعد كافة: الإنمائيّة، السياحيّة والصحيّة وكل هذا لأن هذا القضاء ارتضى دفع الأثمان مهما غلت على أن يتخلى عن إيمانه بالقضيّة وبالخط السياسي السيادي التاريخي الذي لطالما كان هذا القضاء طليعي فيه. لقد حرم هذا القضاء وعوقب لأنه رفض نكران سمير جعجع ثلاث مرّات قبل صياح الديك".

وشددت على ان "رؤيتي المستقبليّة لقضاء بشري ضخمة فهذا القضاء لديه طاقات وإمكانيات هائلة اللهم إن تم الإعتناء بهذا القضاء بالشكل المطلوب والإستفادة من طاقاته واستثمارها بالشكل العلمي الصحيح"، مشيرة الى ان "الجميع يعلم أنه مع التغييرات المناخيّة التي نشهدها فمنطقة الأرز ستكون المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يمكن ممارسة الرياضات الشتويّة فيها ولكن إن لم يتم السهر على هذا القطاع والعمل على تطويره وتحديثه نكون نخسر فرصة مهمة جداً لذا نقوم بدعم أي مبادرة من أجل تبادل الخبرات مع الخارج في هذا الإطار كما شهدنا في الأشهر المنصرمة عبر التوأمة بين بلديّتي بشري وفال ديزير الفرنسيّة".

ورأت جعجع أن "الجمهوريّة القويّة تقوم على مبدأ الإستمراريّة وليس اطلاق المشاريع لمجرّد إطلاقها من دون الإستمراريّة فيها وفي هذا الإطار أنا لا أبدأ مشروعاً من دون تأمين استمراريّته عبر وضع خطّة خمسيّة له".

وحول انعكاس المصالحة مع الوزير السابق ​سليمان فرنجية​ على علاقة اهالي بشري باهالي اهدن و​زغرتا​، أكدت جعجع أن "انعكاس هذه المصالحة جيّد جداً على مستوى أهالي بشري وإهدن وزغرتا. فنحن يجب ألا ننسى أننا أهل وجيران وما حصل كان مرحلة سوداء بشعة طويناها إلى غير رجعة. وفي هذا الإطار الشخصي إسمح لي أن أشير إلى أنني قمت بالإتصال شخصياً بسليمان بيك ودعوته إلى حضور ​مهرجانات الأرز​ الدوليّة لهذا العام وسيكون الوزير ​ريمون عريجي​ ممثلاً له".