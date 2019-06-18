الشيخ حبلي: شريعتمدار خير من جسّد العلاقة الأخويه بين لبنان وإيران

أشار الشيخ صهيب حبلي خلال حفل التكريم الذي أقيم للمستشار الثقافي الإيراني في لبنان محمد مهدي شريعتمدار الى ان "لبنان سيفتقد لدور وجهود المستشار شريعتمدار لأنه استطاع تجسيد العلاقة الطيبة بين لبنان والجمهورية الاسلامية في ايران بلسان عربي فصيح ومبين".
وتمنى حبلي لشريعتمدار انتقالا تصاعديا ارتقائياً،وقدم له درعا تكريمية مدار بإسم جمعية ألفة كعربون وفاء وتقديراً لجهوده ودوره المساهم في دعم الجمعية.
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