الشيخ حبلي: شريعتمدار خير من جسّد العلاقة الأخويه بين لبنان وإيران

أشار الشيخ ​صهيب حبلي​ خلال حفل التكريم الذي أقيم للمستشار الثقافي الإيراني في ​لبنان​ ​محمد مهدي شريعتمدار​ الى ان "لبنان سيفتقد لدور وجهود المستشار شريعتمدار لأنه استطاع تجسيد العلاقة ​الطيبة​ بين لبنان و​الجمهورية​ الاسلامية في ​ايران​ بلسان عربي فصيح ومبين".

وتمنى حبلي لشريعتمدار انتقالا تصاعديا ارتقائياً،وقدم له درعا تكريمية مدار بإسم جمعية ألفة كعربون وفاء وتقديراً لجهوده ودوره المساهم في دعم الجمعية.