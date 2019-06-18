التحالف العسكري في اليمن يعلن اسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده ​الرياض​ ضد ​الحوثيين​ في ​اليمن​، أن التحالف اعترض طرئتين مسيرتين أطقلتا من قبل الحوثيين واستهدفت إحداهما مدينة أبها في ​الجنوب​، التي كانت قد استهدفت مرات عدة الأسبوع الماضي.

وكشف المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء ​السعودية​ "أن ​القوات​ الجوية للتحالف تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة" أيضا.

وكانت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أعلنت شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها اذلي، استهدف بشكل متكرر الأسبوع الماضي. وقد تبنوا هجوما آخر في وقت مبكر من الإثنين على ​المطار​ لكن التحالف لم يؤكده.

ودان ​مجلس الأمن الدولي​ "بأشدّ العبارات" قصف الحوثيين مطار أبها الدولي في جنوب السعودية في 12 حزيران الجاري وكذلك أيضاً استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.