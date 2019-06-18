زلزال في جنوب غرب الصين يوقع 12 قتيلا على الأقل و134 جريحا

ضرب ​زلزال​ بقوة ست درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب ​الصين​، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح 134 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية. وقامت السلطات بإيواء أكثر من أربعة آلاف شخص بعد الزلزال الذي دمر أو الحق أضرارا بأكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في مدينة يبين التي يبلغ عدد سكانها حوالى 5,5 ملايين نسمة.

وعرض التلفزيون الوطني لقطات لعناصر إنقاذ ينتشلون أحد الضحايا من أنقاض منزل. كما ظهر في لقطات أخرى عناصر إنقاذ يساعدون امرأة على الخروج من مبنى متضرر آخر. وفي لقطات من منطقة شانيينغ، يظهر عمود كهرباء قد سقط على سطح منزل ومسكن آخر من القرميد انهار بينما تناثر الزجاج في الشوارع. وأوضحت السلطات أن أكثر من مئة ألف شخص "تأثروا" بالزلزال.

ووقع الزلزال حوالى الساعة 22,55 (14,55 ت غ) على عمق 16 كيلومتر، وفق مركز الزلازل الصيني. وافادت وكالة الصين الجديدة إن نظام الإنذار أطلق قبل عشر ثوان فقط من وقوع الهزة، موضحة أن إنذارا يسبق الزلزال بثلاث ثوان فقط يمكن أن يخفض عدد الضحايا بنسبة 14 بالمئة. وتبعت الزلزال أكثر من ستين هزة ارتدادية كان أشدّها بعد 40 دقيقة وبلغت قوّتها 5,1 درجات.

وكشفت الوكالة إنّ أحد ​الفنادق​ القريبة من مركز الزلزال انهار، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات نجمت عن هذا الحادث. كما ظهرت تشقّقات في العديد من الطرق السريعة في المنطقة.