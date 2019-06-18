المعلم: الأولوية في إعادة الإعمار لمن وقف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب

شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يقف في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على سوريا والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى".
وأعلن المعلم أن "الأولوية في عملية إعادة الإعمار لمن وقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب"، مشيرا الى أنه "على كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي الخروج فورا من أراضيها".
وأكد أن "إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها"، جازما "أننا لا نسعى لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي".
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