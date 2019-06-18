النشرة: العثور على طفل حديث الولادة تحت جسر تفاحتا في الجنوب

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "العثور على طفل حديث ​الولادة​ تحت جسر تفاحتا في منطقة الصرفند، من قبل السوري زكريا. خ الذي افاد انه عثر عليه، فاوقفته القوى الامنية للتوسع بالتحقيق، فيما جرى نقل الطفل الرضيع الى مستشفى علاء الدين بناء على اشارة القضاء المختص".

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