دفن مرسي من دون مراسم تشييع فجرا والصحافة منعت من حضور الدفن

ذكر محامي الرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​، عبد المنعم عبد المقصور أن "جثمان مرسي ووري الثرى فجرا من دون مراسم تشييع، بحضور أسرته في مدينة نصر ب​القاهرة​ بعد اقامة صلاة الجنازة في مستشفى ليمان طرة".

وأكد صحافي من وكالة "فرانس برس" أن ​الشرطة​ أخرجت كل الصحافيين من المقابر ولم تسمح لهم بتغطية مراسم الدفن .

وكان مرسي توفي بعد ظهر أمس عن 67 عاما "نتيجة سكتة قلبية" أثناء حضوره جلسة محاكمة في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.

ومرسي الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام من الثورة التي أطاحت سلفه ​حسني مبارك​، يعد اول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر.

وأطاح ​الجيش​ في الثالث من يوليو 2013 مرسي عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله، وتم احتجازه ثم احيل الى المحاكمة في قضايا عدة.