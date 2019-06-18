شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"محلية البرلمان" لمناقشة مشكلات محافظة دمياط.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مشاكل محافظة دمياط، وذلك بحضور المحافظ.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماعات الثلاثة، عددا من طلبات الإحاطة، بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزى الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور.

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كما تناقش اللجنة مطالب بمراجعة أعمال محافظة دمياط الخاصة بالخطة والموازنة للعامين 2018 /2019وخطة خريطة الرصف والصرف وكافة المشروعات الخدمية وكيفية التوزيع على المراكز والوحدات المحلية وتحديد الأولويات، وتوضيح موقف المحافظة من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية وإدارة الموارد، والمواقف، وتعاقدات المدرسين الجدد، والعمالة المؤقتة، والصناديق الخاصة، وأيضا بشأن وقف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط لحين صدور قانون التصالح، ونقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط.

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