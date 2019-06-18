شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبرلمان: قانون التأمينات الجديد سيلبى مطالب أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة أبلغت اللجنة بأنها سترسل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قبل يوم 30 من شهر يونيو الجارى، واللجنة تنتظر إحالة مشروع القانون لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروع القانون المقدم من أكثر من 80 نائبا.

وأضافت "درويش"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستكون حريصة على إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قبل نهاية مدة البرلمان الحالى، وبالتالى إن لم تتمكن اللجنة من إنجازه خلال دور الانعقاد الرابع، سيتم إنجازه خلال دور الانعقاد الخامس.

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وأشارت "درويش"، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيلبى كل مطالب أصحاب المعاشات، وسيحافظ على أموالهم، ويستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

وكان مجلس الوزراء، قد اعلن خلال اجتماعه الخميس الماضى، أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين، يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.

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