اليوم.. قمة "مصرية – بيلاروسية" لبحث توسيع التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة– (الخليج 365):
يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي سيلتقي اليوم أيضًا مع رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى من البرلمان البيلاروسي.
وأضاف أنه سيتم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، من بينها مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، الذي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول خارطة طريق للعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
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