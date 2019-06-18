حدث ليلًا| التصريح بدفن جثة محمد مرسي.. وتفاصيل الدقائق الأخيرة في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الساعات الأخيرة من ليلة أمس الاثنين، حتى اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- مصدر طبي: محمد مرسي تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.. ولم يكن هناك أي تقصير

قال مصدر طبي مسؤول، إن محمد مرسي توفى عصر أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

- هيئة الاستعلامات: منظمة "هيومن رايتس" تستغل وفاة محمد مرسي سياسيًا

وصفت الهيئة العامة للاستعلامات، تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة واتسون، عبر حسابها على موقع "تويتر" حول وفاة محمد مرسي بـ"السقطة الجديدة" للمنظمة.

- النيابة تُصرح بدفن جثة محمد مرسي بعد تقرير الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة، بإصدار تصريح دفن جثة للمتوفى محمد مرسي، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

- جمال شعبان: جلطة حادة بالقلب ربما أدت لوفاة محمد مرسي

توفي الرئيس المعزول، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر بجلطة قلبية حادة، قبل نقله إلى المستشفى.

- "لا تتاجروا بوفاة محمد مرسي".. أديب موجهًا رسالة إلى جماعة الإخوان

علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة محمد مرسي العياط، في أثناء جلسة محاكمته أمس في قضية التخابر.

- "تحدث 5 دقائق".. تفاصيل الجلسة الأخيرة في حياة محمد مرسي

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، بنيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.

- سقط أرضًا دون حركة.. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي

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أعلن التليفزيون المصري، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الاثنين بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.

- النائب العام يكشف تفاصيل وفاة محمد مرسي (بيان رسمي)

تلقت النيابة العامة عصر أمس الاثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

- "إنشاء منطقة صناعية بمصر".. تفاصيل لقاء السيسي مع رؤساء الشركات البيلاروسية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البيلاروسية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

- "كارت الدعوة" كشف المستور.. القصة الكاملة لزواج "طفلة" في كفرالشيخ

رصدت إدارة حماية الطفل في ديوان عام محافظة كفرالشيخ، زواج طفلة لا يتعدى عمرها 14 سنة، وتقيم بمدينة كفرالشيخ، أثناء توزيع "كارت" دعوة فرحها، حيث جرى إبلاغ خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالواقعة وتحرر عن ذلك البلاغ رقم "156780/9" .

- "سيبوا البُرص في حاله".. صاحب مزرعة زواحف: "سعره يصل إلى 10 دولارات"

كشف فارس الفيشاوي، صاحب مزرعة لتربية الطيور والزواحف والحيوانات، سر اهتمامه بتربية "البرص" وتصديره وبيعه إلى الخارج.

- بالصور.. مطار القاهرة يتزين لاستقبال منتخبات أمم إفريقيا

خصصت وزارة الطيران المدني صالة بمطار القاهرة الدولي لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

- "دعم الشرعية باليمن": إسقاط طائرتين حوثيتين بدون طيار فوق السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة العاشرة و37 دقيقة من مساء أمس الاثنين، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف، من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية، في اتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها.

- مقتل 11 وإصابة 122 في زلزال ضرب جنوب غربي الصين

لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 122 أخرون، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال ضرب إقليم سيشوان بجنوب غربي الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.