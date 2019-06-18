كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، فى العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها اليمن وليبيا.