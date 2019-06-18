كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملية نوعية للجيش اليمني استهدفت تحركات مليشيا الحوثي جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت قوات الجيش اليمنى مسنودة من المقاومة، عملية نوعية على تحركات مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة الضالع جنوب اليمن، بحسب واس.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية استهدفت طقمًا قتاليًا لميلشيا الحوثى فى منطقة حبيل العبدى شمال مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع باستخدام صاروخ موجه، طال الطقم أثناء تحركه صوب مواقع للمليشيا الإرهابية.

وأوضح الموقع أن العملية أسفرت عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثى.