حالة الطقس: جو معتدل والحرارة تواصل الانخفاض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة تراوح مكانها حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتكون دون المعدلات السنوية لشهر حزيران بحدود الثلاثة درجات مئوية ويسود جو صيفي معتدل في كافة المناطق مع كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في بعض الفترات. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتعود لتكون حول المعدل السنوي لهذا الوقت من العام ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية وحار نسبيا في المناطق السهلية وحار إلى شديد الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة ومناطق البحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، ويسود جو حار في مختلف المناطق خاصة السهلية منها في وقت الظهيرة تحديدا. مع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش ولطيف في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.