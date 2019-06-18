شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجندي: قناة الجزيرة تقود حملة ممنهجة للقضاء على ثوابت الدين والان مع التفاصيل

كشف الشيخ المصري خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سر هجوم القنوات الممولة من قطر على الخلفاء الأربعة الراشدين واتهامهم بالجواسيس من قبل قريش مدسوسين على النبى صلى الله عليه وسلم، قائلا: "الهدف الأساسى عشان نقول اللى نقل القرآن جواسيس وبالتالى يبقى القرآن ده مش كلام الوحى، وهذه مرحلة متطورة من الهجوم على الدين".

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، قائلاً: "الكلام ده فى منتهى الخطورة، بيقول أهم شخصيات بعد النبى صلى الله عليه وسلم، كانوا جواسيس، ومفيش وحى قال للنبي عليهم، يبقى مفيش قرآن، وهذا هو ما يريدون الوصول له".

وأردف الداعية الإسلامى: "كل الكلام ده سفه، والقائمين عليه هدفهم ضياع الدين.. "جهة واحدة بتمول اللى بيقتلوا الجيش والشرطة والأبرياء، عشان يدمروا الوطن، وهى نفس الجهة اللى بتدفع لمن يدعون أنهم مثقفون أو تنويرين أو قرانيين، وبيهاجموا السنة وعلماء الأمة والأمر وصل للصحابة والخلفاء الراشدين"، مشيرا إلى أن هناك حملات ممنهجة للهجوم على الثوابت الدينية وعلماء الأمة.

وقال الشيخ خالد الجندى، إن قطر دولة تدعم الإرهاب والإرهابين بسخاء، فضلا عن دعم قنوات فضائية أخرى مملوكة لتدمير الدول، وتابع الجندى،"وصلنا لمرحلة انك تقدر تقيم اى شخص أخلاقيا عن طريق متابعته لهذه القنوات، لو واحد قالك انه بيشاهد قناة الجزيرة اعرف على طول ان عنده مشاكل أخلاقية كبيرة".