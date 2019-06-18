المكتب الاعلامي لقمرالدين ينفي خبر استقالته وزيارته الحريري

نفى المكتب الإعلامي لرئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين "نفيا قاطعا زيارته لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم أو أمس، علما بأنه يتشرف ان يلتقي به في أي وقت".
واوضح المكتب الاعلامي في بيان ان "زيارة قمر الدين اليوم إلى بيروت كانت إلى ديوان المحاسبة بسبب محاولة بعض أعضاء مجلس بلدية طرابلس تعطيل التزام التزفيت الذي جرى إقراره في اتحاد بلديات الفيحاء والحمد لله استطاع ان يدحض افتراءاتهم ورفع ضررهم عن المدينة. أما الخبر عن الاستقالة فهو أمنية بعض الموتورين".
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