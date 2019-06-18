المكتب الاعلامي لقمرالدين ينفي خبر استقالته وزيارته الحريري

نفى المكتب الإعلامي لرئيس ​بلدية طرابلس​ المهندس ​احمد قمر الدين​ "نفيا قاطعا زيارته لرئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ اليوم أو أمس، علما بأنه يتشرف ان يلتقي به في أي وقت".

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ان "زيارة قمر الدين اليوم إلى بيروت كانت إلى ​ديوان المحاسبة​ بسبب محاولة بعض أعضاء مجلس بلدية طرابلس تعطيل التزام التزفيت الذي جرى إقراره في ​اتحاد بلديات الفيحاء​ والحمد لله استطاع ان يدحض افتراءاتهم ورفع ضررهم عن المدينة. أما الخبر عن الاستقالة فهو أمنية بعض الموتورين".