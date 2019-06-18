الجميل: رفضنا ضريبة الـ2 في المئة لأنّها ستطال مجموعة هائلة من السلع

لفت رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى "أننا رفضنا ضريبة الـ2 في المئة لأنّها ستطال مجموعة هائلة من السلع، وبالتالي لا علاقة لهذه المادة بحماية السلع، بل فقط كيف سنجبي اموالاً لنعبئها في الخزينة".

ولفت الى أن "هناك مئة طريقة لحماية ​الصناعة​ اللبنانية من خلال تسهيلات، كالإعفاء من فواتير ​الكهرباء​، تأمين بنى تحتية، وغيرها. ثم انّ مثل هذا الاجراء لا يجوز ان يكون غير مرفق بأثر اقتصادي واجتماعي ونتيجتها على كل لبناني"، مشيرا الى أن وزير الاقتصاد لم يقدّم لنا دراسة كاملة، مضيفا: "اذهبوا وقوموا بخطوة جدّية في موضوع التهريب قبل دفع ​الضرائب​، لأن المواطن فقط سيدفع الثمن".