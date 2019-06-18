مصادر للجمهورية: زيارة وفد من مجلس الشورى السعودي الى بيروت تاريخية

وصفت مصادر دبلوماسية معنية عبر صحيفة "الجمهورية" زيارة وفد من ​مجلس الشورى السعودي​ الى ​بيروت​، بأنّها "زيارة تاريخية اولى على هذا المستوى، وايضاً على مستوى لجنة الصداقة البرلمانية ​السعودية​- ال​لبنان​ية"، مشيرة الى أن "ترتيب هذه الزيارة، والتي ستليها زيارات لاحقة، هو من ضمن دور الدبلوماسية السعودية، ولاسيما العاملة في لبنان، الذي يضع موضوع تعزيز العلاقات اللبنانية- السعودية في صدارة الاهتمامات على كل المستويات".

وأوضحت المصادر أن "زيارة الوفد تنطوي على رسالة سعودية ايجابية في هذه المرحلة، وتؤكّد انّ السعودية تتعامل بالأفعال لا بالأقوال على مستوى تعزيز العلاقات مع لبنان، سواء على الصعيد السياسي او البرلماني"، مشددة على أن "السعودية حريصة على زرع الثقة بالواقع السياسي والاقتصادي اللبناني، وانّ لجنة الصداقة البرلمانية تعمل لكل ما يسهّل تطوير العلاقات وتعزيزها ودرس ومعالجة كل المعوقات التي تنشأ، فضلاً عن البحث في إيجاد الحلول لبعض التحدّيات التي تواجه البلدين".

وأكدت أن "جلسة نقاش ستُعقد في ​مجلس النواب اللبناني​ بين اعضاء لجنة الصداقة المشتركة، فإنّ صلب الزيارة هو جزء من استراتيجية العمل الدبلوماسي السعودي المستدامة في لبنان، سواء في مجال تعزيز العلاقات، او تشجيع الزيارات الثنائية بين البلدين".