سأل وزير الداخلية الاسبق مروان شربل هل من المقصود من السياسيين اهمال طرابلس؟ ولماذا ك هذه الاحداث الامنية في المدينة؟ واوضح ان طرابلس لا تحل امورها الا بالانماء والمصالحة بين طرابلس وجبل محسن. وسأل في حديث تلفزيوني، لماذا لم يتم رد تمثال رئيس الحكومة الراحل عبد الحميد كرامي بعد الحرب رغم اعادة كل تماثيل الزعماء للمناطق بعد الحرب؟
وردا على سؤال اذا كان ما حصل في طرابلس ممكن ان يتكرر، قال شربل "ما حدث في طرابلس حصل في اميركا ونيوزيلندا".
كانت هذه تفاصيل خبر مروان شربل اكد ان طرابلس لا تحل امورها الا بالانماء والمصالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.