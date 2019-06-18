مروان شربل اكد ان طرابلس لا تحل امورها الا بالانماء والمصالحة

سأل وزير الداخلية الاسبق ​مروان شربل​ هل من المقصود من السياسيين اهمال ​طرابلس​؟ ولماذا ك هذه الاحداث الامنية في المدينة؟ واوضح ان طرابلس لا تحل امورها الا بالانماء والمصالحة بين طرابلس و​جبل محسن​. وسأل في حديث تلفزيوني، لماذا لم يتم رد تمثال رئيس الحكومة الراحل ​عبد الحميد كرامي​ بعد الحرب رغم اعادة كل تماثيل الزعماء للمناطق بعد الحرب؟

وردا على سؤال اذا كان ما حصل في طرابلس ممكن ان يتكرر، قال شربل "ما حدث في طرابلس حصل في اميركا ونيوزيلندا".