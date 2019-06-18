علقت مصادر قريبة من بعبدا عبر صحيفة "الجمهورية" على ملف التعيينات، نافية "الكلام عن تقاسم المواقع ووضع فيتو من هنا وهناك"، كاشفة عن "حملة استباقية من قِبل العض للتأثير على المناخات الإيجابية التي سادت في اعقاب لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
وشددت على أن "ملفاً بهذا الحجم لا يجوز مناقشته عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي او عبر إطلاق روايات لا ترتقي الى الواقع بشيء، وخصوصاً انّ موضوع التعيينات لم يُفتح بعد. مع العلم انّ هذا الملف كان وسيبقى في صدارة اولويات الرئيسين عون والحريري والوزراء. وعندما سيُفتح هذا الملف، سيكون ذلك بكل شفافية ووضوح وليس عبر مقايضات يرغب البعض بإجرائها من تحت الطاولة لا من فوقها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا للجمهورية: لا يجوز مناقشة ملف التعيينات عبر وسائل الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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