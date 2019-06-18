طقس الغد غائم جزئياً وأمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في الشمال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس معتدل ومتقلب نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يستقر تدريجياً ويتحول الى صيفي معتاد.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.
الأربعاء: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.
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