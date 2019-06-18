طقس الغد غائم جزئياً وأمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في الشمال

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس معتدل ومتقلب نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يستقر تدريجياً ويتحول الى صيفي معتاد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، وتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، ويستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.