مصادر باسيل للجمهورية: اللقاء مع الحريري أعاد إنتاج التسوية من جديد

علقت مصادر وزير الخارجية جبران باسيل عبر صحيفة "الجمهورية" على لقائه برئيس الحكومة سعد الحريري، مشيرة الى أنه "جرى خلال اللقاء مراجعة جميع الملفات بتفاصيلها نقطة نقطة، وكانت خمس ساعات مهمة نوقشت خلالها الملفات الدقيقة بدءاً من ملف النازحين الى التعيينات ومكافحة الفساد والكهرباء وخطة النفايات"، مؤكدة أنها "كانت خمس ساعات دسمة، خلاصتها التأكيد من الجانبين على ضرورة العودة الى أسس التسوية التي ادّت الى انتخاب الرئيس عون وتأليف الحكومة، اي العودة الى الأسس التي انطلق منها هذا الاتفاق".
ولفتت المصادر، الى أن "موضوع الشراكة عاد الى النقطة الاساسية للاتفاق. وكل ما قيل عن فكفكة للإتفاق او للتسوية وبأنّها لن تصمد، ذهب مع الريح، فقد أعيد إنتاج التسوية من جديد. وكأن الحكومة ولدت من جديد".
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