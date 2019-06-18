مصادر السراي للجمهورية : الحريري كان واضحا وشفافا خلال لقائه باسيل

أكدت مصادر ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية" أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، كان واضحاً للغاية وشفافاً، خلال لقائه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وقد جدّد التأكيد على موقفه، وعلى ما تضمنه مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته الى ​بيروت​".

ولفتت المصادر، الى أن "وقف التصريحات المستفزة بات امراً مطلوباً. فالبلاد لا تحتمل المزيد من التشنجات، وانّ الإهتمام لإمرار ​الموازنة​ وبعض الملفات الحياتية، ولا سيما منها ما يتصل بالأوضاع الإقتصادية، اهم بكثير من الباحثين عن انتصارات آنية لا تؤتي بما يحتاجه البلد في حواره مع ​الدول المانحة​ والإستعداد لمليارات سيدر واحد".