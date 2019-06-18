مصادر السراي للجمهورية : الحريري كان واضحا وشفافا خلال لقائه باسيل

أكدت مصادر السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية" أن "رئيس الحكومة سعد الحريري، كان واضحاً للغاية وشفافاً، خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل وقد جدّد التأكيد على موقفه، وعلى ما تضمنه مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته الى بيروت".
ولفتت المصادر، الى أن "وقف التصريحات المستفزة بات امراً مطلوباً. فالبلاد لا تحتمل المزيد من التشنجات، وانّ الإهتمام لإمرار الموازنة وبعض الملفات الحياتية، ولا سيما منها ما يتصل بالأوضاع الإقتصادية، اهم بكثير من الباحثين عن انتصارات آنية لا تؤتي بما يحتاجه البلد في حواره مع الدول المانحة والإستعداد لمليارات سيدر واحد".
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