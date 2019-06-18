سلطات فنزويلا تفرج عن نائب معارض قبيل زيارة مسؤول أممي

أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة أنّ السلطات أفرجت عن النائب المعارض غيلبرتو كارو الموقوف منذ نيسان الفائت، في خطوة تأتي قبيل زيارة للمفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه إلى كراكاس.
وأتى الإفراج عن كارو قبل يومين من وصول باشليه إلى العاصمة الفنزويلية في زيارة ستستمر من الأربعاء ولغاية الجمعة وستلتقي خلالها كلّاً من الرئيس نيكولاس مادورو وخصمه رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً انتقالياً.
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