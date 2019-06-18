شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تنظيم الحمدين متوهم أن جيران قطر يغارون منها والان مع التفاصيل

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن أن تنظيم الحمدين يروج العديد من الأكاذيب الزائفة متوهمًا أن جيرانه العرب يغارون منه نظرًا لبراعته فى تنفيذ الأساليب الملتوية عبر شراء ذمم المسئولين، وتابع:"إذ ادعى رئيس وزراءِ قطر السابق حمد بن جاسم فى تصريحات له منذ أيام نقلتها صحيفةُ الجادريان البريطانية أن السعودية تغار من قطر".

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن المعارض القطرى الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى الدوحة، تعجب فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، من تصرفات النظام القطرى، قائلاً :"إنه يشبه حليفه نظام الملالى الإيراني، ولم نسمع بمصطلح يغارون منا فى السياسة بين الدول إلا عندما قاطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات.. هل تصدقون أن عصابة الدوحة تقول السعودية قاطعونا لأنهم يغارون من قطر.. دول فى أوروبا وزراؤهم نساء ما قالوا مثل هذه السخافات وكلام النسوان، الله يفضحكم".