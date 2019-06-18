شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: تهديدات الحوثيين باستهداف مصر والسودان.. رسائل إيرانية مباشرة والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، إن التصريح – الذي تنصل منه الحوثيون بعد نشره في نسخة واكلة سبأ الخاضعة لسيطرتهم حول تهديد الملاحة - صدر عن ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين وعلى لسان رئيس المجلس مهدي المشاط، وهو يتكلم بـ «لهجة إيرانية»، ويحاول أن «يفرد ريشه» بالعامية، وذلك على ما يبدو «محاولة ضمن المحاولات الإيرانية لإرهاب المنطقة، وتأكيد استخدام الأذرع الإيرانية المختلفة من أجل ذلك الهدف».

وأضاف في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «البيان» الإماراتية أن «الإيرانيين يبدو أنهم طلبوا من أذرعهم في اليمن ممثلين في الحوثيين أن يصعّدوا من لهجتهم ويصدروا مثل تلك التهديدات، للتأكيد على أن طهران تواصل استخدام تلك الأذرع كمصدر تهديد للمنطقة (..) ومن الواضح أن الضغط الدولي على إيران يدفعها إلى أن تستخدم بعض الكروت التي تحركها في المنطقة مثل الحوثي وحزب الله وغيرها من المجموعات في محاولة لتخفيف ذلك الضغط».

ولفت إلى أن التصريح الذي تضمن تهديداً مباشراً لحاملات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب بأنها ستكون مستهدفة بصواريخ الحوثي، وأن كل دول التحالف العربي مهددة من جانب الحوثيين ومستهدفة، جاء مؤكداً على السياسات الإيرانية العدائية ومحاولات طهران الهروب إلى الأمام من خلال أذرعها، وهم في ذلك الإطار (أي الحوثيين وإيران) يستطيعون أن يطلقوا بعض التهديدات «لكن بالتأكيد التحالف العربي رفقة دول المنطقة قادر على إجهاض كل هذه المحاولات التي لا ترتقي لمستوى مواجهة التحالف وقوته».