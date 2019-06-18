التحالف العربي يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقتا باتجاه السعودية من قبل المليشيات الحوثية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

وأضاف أن القوات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، وقد تم كشفها وإسقاطها.

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وأضاف قائلا: "إننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".

وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.