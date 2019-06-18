الان تتابع طائرات دعم الشرعية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365: دكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تجمعات للمليشيا في منطقة برمان شمال مديرية عبس، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصرها، مضيفًا أن مقاتلات دعم الشرعية في اليمن استهدفت أيضًا موقعًا لتمركز المليشيا الانقلابية، في إحدى المزارع شمال المديرية ذاتها، وآخر في منطقة المغافلة غرب مديرية حرض.

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