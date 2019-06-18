الان تتابع الخارجية الأمريكية: لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي اليوم، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى أمس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.
ودعت المتحدثة إيران إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.
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